الجبهة الوطنية بكفر الشيخ يدفع بـ الصمودي وهاشم لخوض انتخابات النواب

كتب : مصراوي

11:09 م 03/10/2025

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن حزب الجبهة الوطنية في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، الدفع بمرشحين اثنين لخوض سباق انتخابات مجلس النواب على مقعدي "فردي".

يأتي ذلك في إطار خطة الحزب الانتخابية التي تركز على دعم نواب حاليين يتمتعون بخبرة برلمانية واسعة وتواصل مباشر مع المواطنين.

وقال مصدر مسؤول بحزب الجبهة الوطنية في كفر الشيخ، إن الحزب استقر على الدفع بالمهندس محمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب الحالي مرشحًا عن دائرة دسوق وفوه ومطوبس "فردي"، ومحمد عبد الحميد هاشم، عضو مجلس النواب الحالي مرشحًا عن دائرة سيدي سالم والرياض "فردي'.

وأوضح المصدر، أن حزب الجبهة الوطنية يعول على الخبرة البرلمانية للنائبين في مواجهة التحديات المطروحة، خصوصًا التي تحظى بأولوية لدى المواطنين في محافظة كفر الشيخ.

وأضاف أن المنافسة الانتخابية المقبلة سوف تكون قوية، وأن الثقة التي يحظى بها مرشحو الحزب بين أبناء دوائرهم ستعزز فرصهم في الفوز، بما يضمن استمرار تمثيل قوي وفعال للمحافظة تحت قبة البرلمان.

انتخابات مجلس النواب مرشحو مجلس النواب حزب الجبهة الوطنية كفر الشيخ

