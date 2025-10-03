جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت هندسة كهرباء مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، عن قطع التيار الكهربائي غدًا السبت، عن 11 منطقة بالمدينة لإجراء الصيانة الروتينية لخلايا موزع ابني بيتك.

وأوضح البيان أن الأماكن التي تتأثر بالفصل هم "حي الشروق، 1590 وحدة، ابني بيتك الجديد، وابني بيتك القديم، مبارك الجديد، مبارك القديم، الأولى بالرعاية، إسكان البنوك، قرية الوادي، آبار الوادي. وادي ميعر ".

وناشدت المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية لحين استقرار التيار الكهربائي.