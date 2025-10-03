محافظ القليوبية يكشف سبب إقالة قيادات تعليمية بعد مشاجرة المدرسين

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قال المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، إن قرار إقالة مدير إدارة قليوب التعليمية ومديرة إحدى المدارس الثانوية، جاء على خلفية واقعة مشاجرة بين معلمي مادة التاريخ، وما صاحبها من أعمال شغب داخل عدد من المدارس، موضحًا أن التحقيقات أثبتت وجود تراخٍ واضح في التعامل مع الموقف بما يمس هيبة العملية التربوية والتعليمية.

وأشار المحافظ، في بيان رسمي، إلى أن مدير الإدارة اكتفى باللجوء إلى تدخل بعض الشخصيات العامة لعقد صلح ودي بين المدرسين، وهو ما اعتبره المحافظ نهجًا غير مقبول ولا يتناسب مع طبيعة المؤسسات التعليمية التي يفترض أن تُرسخ قيم القدوة والانضباط، مؤكدًا أن هذه الأساليب لا تصلح لإدارة قطاع حيوي مثل التعليم.

وشدد عطية على أن المدرسة ليست مكانًا للتدريس فقط، بل هي مؤسسة تربوية لها مكانة ورمزية يجب صونها، لافتًا إلى أن التهاون في مثل هذه الوقائع قد يفتح المجال أمام سلوكيات أخطر، مثل تعدي الطلاب على المعلمين أو إهدار مكانة المعلم داخل المجتمع المدرسي.

وأوضح محافظ القليوبية أن القرار يأتي في إطار الحفاظ على هيبة المؤسسات التعليمية وضمان سير العملية التربوية بالشكل اللائق، مؤكدًا أن التحقيقات لا تزال مستمرة أمام الجهات القضائية والرقابية، وأنه لن يتم التغاضي عن أي تقصير يضر بمكانة التعليم.

ووجّه عطية رسالة واضحة إلى أولياء الأمور وأبناء المحافظة، قائلاً: "هيبة التعليم مسؤولية لا تفريط فيها، ونحن نتابع عن كثب أداء المدارس والإدارات التعليمية، ولن نسمح بوجود أي تجاوز أو تهاون يمس قدسية هذا الدور الوطني، فالتعليم هو الأساس في بناء الإنسان المصري، وصيانته مسؤولية جماعية."

اقرأ أيضًا:

تحقيق في اعتداء معلم على زميله بالضرب داخل مدرسة في قليوب

بشرط جزائي 300 ألف جنيه.. صلح عرفي ينهي مشاجرة معلمي القليوبية