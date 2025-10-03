إعلان

لا خطر في قنا.. مصدر: منسوب النيل طبيعي ولا زيادات تهدد الأراضي

كتب : مصراوي

07:04 م 03/10/2025

النيل في قنا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قنا- عبدالرحمن القرشي:

نفى مصدر مسئول بمحافظة قنا ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حدوث ارتفاعات كبيرة أو فيضانات في نهر النيل داخل نطاق المحافظة، مؤكدًا أن المناسيب اليومية في وضعها الطبيعي تمامًا، ولا توجد أي زيادات عملاقة تنذر بالخطر، بفضل المتابعة والتحكم الدقيق عبر الأهوسة و السد العالي.

وأوضح المصدر أن الصور المتداولة لما يبدو أنها أراضٍ مغمورة بالمياه، تخص جزرًا موسمية تظهر وتختفي بشكل طبيعي مع التغيرات الطفيفة في منسوب النهر خلال هذه الفترة من العام، مؤكدًا أن هذا الأمر يتكرر سنويًا ولا يُعد مؤشرًا لأي خطر أو فيضان عملاق بفضل السد العالي وبحيرة توشكى وتفريعة شرق العوينات.

وأشار إلى أن متابعة المناسيب تتم بشكل يومي بالتنسيق مع أجهزة حماية النيل، وأن الفارق في مستوى المياه لا يتجاوز ما بين 5 إلى 10 سنتيمترات صعودًا وهبوطًا في اليوم الواحد، وهو معدل طبيعي ومتوقع، حتى مساء اليوم الجمعة.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة تتابع الموقف بشكل مستمر، مشددًا على أن الجهات المعنية تسيطر تمامًا على الموقف وتعمل وفق منظومة رصد دقيقة لحماية المجاري المائية والأراضي المطلة على النهر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قنا نهر النيل منسوب النيل فيضان النيل

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مفتعل.. بيان عاجل من "الري" بشأن فيضان نهر النيل وإدارة السد الإثيوبي