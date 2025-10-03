إعلان

"تكافؤ الفرص" تنظم 4 ندوات توعوية وثقافية للمرأة بمراكز الشرقية (صور)

كتب : ياسمين عزت

01:04 م 03/10/2025
    ندوات توعوية وثقافية للمرأة بمراكز الشرقية
    ندوات توعوية وثقافية للمرأة بمراكز الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على الدور المحوري للمرأة في المجتمع باعتبارها مكونًا أساسيًا لا ينفصل عنه، مشيرًا إلى جهود الدولة في تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين ضمن أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، مع التشديد على أهمية تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة كأكثر شرائح المجتمع احتياجًا للرعاية والتثقيف.

وأوضحت غادة زاهر، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة، أن وحدات تكافؤ الفرص نظمت خلال الأسبوع الماضي 4 ندوات توعوية ودينية وثقافية استهدفت السيدات، وتناولت موضوعات متنوعة، منها: تفعيل دور المرأة في الحياة السياسية، تصحيح المفاهيم الخاطئة والفتاوى المغلوطة، نصر أكتوبر وشرف الدفاع عن الوطن، وسد النهضة الإثيوبي.

ففي مركز فاقوس، نُظمت ندوتان بعنوان "نصر أكتوبر وشرف الدفاع عن الوطن"، و*"سد النهضة الإثيوبي"* بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة، بالتنسيق مع وحدة السكان ووحدة حماية الطفل ومديرية الأوقاف.

أما في مركز منيا القمح، فجاءت ندوة بعنوان "تفعيل دور المرأة في الحياة السياسية"، في إطار مبادرة "بالوعي هنحميها"، بالتعاون مع مركز شباب بني قريش.

وعُقدت ندوة في حي ثان الزقازيق، بعنوان "تصحيح المفاهيم الدينية والفتاوى المغلوطة للحفاظ على الوطن"، بالتنسيق مع لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.

