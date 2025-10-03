البحيرة - أحمد نصرة:

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، مديريتَي الري والزراعة، وكافة الوحدات المحلية الواقعة على النيل، وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، برفع درجة الاستعداد والجاهزية القصوى، واتخاذ التدابير الوقائية العاجلة، مع حصر أراضي طرح النهر بالمناطق المطلة على مجرى النيل، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة التعامل مع الأراضي المتأثرة بارتفاع منسوب المياه.

وأكدت المحافظ على ضرورة التنسيق المستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية، وتشكيل فرق متابعة ميدانية لرصد الموقف أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات الوقائية الفورية لحماية الأرواح والممتلكات، لافتةً إلى أن أراضي طرح النهر تعد من المناطق الأكثر عرضة لتأثيرات ارتفاع المنسوب، نظرًا لانخفاضها عن الطرق الطبيعية، واستغلال بعض المزارعين لها بالزراعة بالمخالفة للقانون.

واتخذت مديرية الري بالبحيرة إجراءات استباقية، تمثلت في خفض مناسيب المياه بفرع رشيد كخطوة احترازية لمواجهة أي زيادات محتملة في كميات المياه، وذلك ضمن الخطة الشاملة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمنشآت الواقعة بالقرب من مجرى النيل.

وشددت المحافظ على استمرار حالة الطوارئ حتى استقرار الموقف، ومتابعة أعمال التطهير والصيانة الدورية للمجاري المائية، مع التأكيد على جاهزية المعدات والماكينات اللازمة للتعامل الفوري مع أي طارئ قد يحدث.