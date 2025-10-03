بنها تتصدر بطولة الجامعات المصرية للكروس فيت وتحصد الميدالية الذهبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

حققت جامعة بنها المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الجامعات المصرية للكروس فيت للطالبات، التي أقيمت مؤخرًا في بورسعيد، والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة.

وأشاد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس الجامعة، بالإنجاز المتميز للطالبة ميار حسن من كلية علوم الرياضة، مؤكدًا أن أدائها المتميز خلال فعاليات البطولة كان سببًا رئيسيًا في فوزها بالمركز الأول والميدالية الذهبية.

وشدد "الجيزاوي" على حرص جامعة بنها على تشجيع طلابها على المشاركة في الأنشطة الرياضية والطلابية، ودعمهم في المنافسات المختلفة، بما يعزز التواصل والتنافس المثمر بين طلاب الجامعات المصرية.