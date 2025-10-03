في ذكرى أكتوبر.. محافظ جنوب سيناء يزور كنيسة بطور سيناء (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، زيارة إلى كنيسة موسى النبي بمدينة الطور، في إطار احتفالات المحافظة بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث أكد على أن وحدة المصريين هي سر قوة الدولة.

كان في استقبال المحافظ القس مينا أسعد، راعي الكنيسة، وعدد من أبنائها، حيث تبادلوا التهاني بهذه المناسبة الوطنية.

أعرب المحافظ عن اعتزازه بالمشاركة المجتمعية في إحياء ذكرى النصر، مؤكدًا أن انتصار أكتوبر كان ثمرة تلاحم المسلمين والمسيحيين خلف قواتهم المسلحة.

ومن جانبه، وجه القس مينا أسعد التهنئة للمحافظ والقوات المسلحة، مشيدًا بروح التلاحم الوطني التي تجسدها ذكرى النصر.