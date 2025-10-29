إعلان

"ماتوا بسبب يافطة".. تفاصيل مصرع 4 عمال بصعق كهربائي أثناء عملهم بقنا

كتب : محمد محروس

11:29 م 29/10/2025

الأقصر - محمد محروس:

خيم الحزن على أهالي قرية الرزيقات التابعة لمركز أرمنت جنوب محافظة الأقصر، بعد مصرع أربعة من أبناء القرية صعقًا بالكهرباء أثناء عملهم داخل مزرعة في قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف بمحافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة الوقف بوقوع حادث صعق كهربائي داخل المزرعة، أسفر عن وفاة أربعة عمال أثناء أداء مهامهم.

وعند الانتقال إلى مكان الحادث والفحص، تبين أن الضحايا كانوا يقومون بأعمال صيانة داخل المزرعة، وأثناء ذلك تعرضوا لصعق كهربائي أدى إلى وفاتهم على الفور.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وفحص موقع الحادث، كما نُقلت الجثامين إلى المستشفى تمهيدًا لاستخراج تصاريح الدفن، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وجاءت أسماء الضحايا: مصطفى يوسف محمد (44 عامًا)، أحمد عبد المنعم يوسف (24 عامًا)، يوسف محمد يوسف (20 عامًا)، ومحمد عبد الفراج عبد الستار (17 عامًا)، وجميعهم من أبناء قرية الرزيقات بمحافظة الأقصر.

مصرع 4 عمال بصعق كهربائي مديرية أمن قنا مصرع 4 عمال بسبب يافطة قرية الرزيقات بمركز أرمنت حادث صعق كهربائي داخل المزرعة

