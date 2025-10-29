الإسماعيلية - أميرة يوسف:

كشف عبد الله وطني، المحامي الحاضر في تحقيقات النيابة العامة، عن تفاصيل إنسانية مؤلمة في قضية المعروفة إعلاميًا باسم "جريمة المنشار" بالإسماعيلية، مؤكدًا أن والدة المتهم لم تعلم بوقوع الجريمة إلا بعد ثلاثة أيام من ارتكابها، وذلك عقب انتشار تفاصيل الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح "وطني" أن والد المتهم، والمتهم بالمساعدة في إخفاء معالم الجريمة، قام عقب ارتكاب الواقعة مباشرة بوضع الأطفال الثلاثة – أبناء المتهم – لدى أحد الأشخاص خوفًا من انكشاف الأمر، قبل أن يقوم بإرسالهم لاحقًا إلى والدتهم التي كانت قد انفصلت عن زوجها وتزوجت من آخر.

وأضاف المحامي أن الأم دخلت في حالة صدمة شديدة فور علمها بما فعله ابنها، وأبدت أمام جهات التحقيق رغبتها الصريحة في تنفيذ حكم الإعدام عليه، مؤكدة أن ما ارتكبه "لا يُغتفر"، وأن العدالة يجب أن تأخذ مجراها مهما كان الألم كأم.

وأشار "وطني" إلى أن الأطفال الثلاثة كانوا يعيشون مع والدهم منذ انفصال الأم، ولم تكن تتواصل معهم باستمرار خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن الأسرة بأكملها تمر بحالة من الانهيار النفسي بعد انكشاف تفاصيل الجريمة البشعة.

وتعود تفاصيل القضية إلى المحضر رقم 3625 لسنة 2025 إداري مركز الإسماعيلية، حيث كشفت التحقيقات أن المتهم استدرج زميله المجني عليه إلى شقته بمنطقة المحطة الجديدة بحجة إعادة هاتفه المسروق، ثم أقدم على قتله وتقطيع جثمانه باستخدام منشار، في جريمة وُصفت بأنها "الأبشع في تاريخ المحافظة".

وكانت جهات التحقيق قد أمرت في وقت سابق بطلب تحريات تكميلية من أجهزة المباحث حول وجود شركاء محتملين، مع فحص دور والد المتهم وأشقائه، بعد أن تبين علم بعضهم بتفاصيل ما حدث قبل اكتشاف الجريمة. كما قررت النيابة تجديد حبس والد المتهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة المساعدة في إخفاء معالم الجريمة، إلى جانب حبس صاحب محل هواتف محمولة لصلته بالواقعة.

وفي السياق ذاته، استدعت النيابة نحو 15 شخصًا من المحيطين بالمتهم والمجني عليه لسماع أقوالهم واستكمال التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها الحقيقية.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة وسط مطالبات من أسرة المجني عليه بتنفيذ أقصى العقوبات على المتهم وكل من تورط معه، مؤكدين أن ما حدث يمثل "جريمة ضد الإنسانية لا يجب أن تمر مرور الكرام".