ضبط 4 عاطلين متهمين بالاتجار في المخدرات بشبرا الخيمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من القبض على أربعة عاطلين، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة داخل دائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

جاء ذلك بعد ورود معلومات مؤكدة تفيد بأن المتهمين كانوا يمارسون نشاطهم الإجرامي بتوزيع المخدرات على الشباب في المنطقة.

وكانت البداية عندما تلقى اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطاراً من اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، يفيد بتلقي معلومات من اللواء وائل متولي، رئيس مباحث القليوبية، حول نشاط المتهمين.

وعلى الفور، قامت قوة بتكثيف التحريات وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة المتنوعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأصدرت قرارها بحبس المتهمين الأربعة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع إمكانية التجديد لهم وفق المواعيد القانونية.