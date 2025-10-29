حركة ترقيات وتكليفات جديدة لرؤساء المراكز والمدن بأسوان

أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، عن ترقية عدد من رؤساء المراكز والمدن لدرجات الوظائف العليا، وذلك عقب اعتماد وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض للحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية.

وشملت الترقيات كلًا من إبراهيم محمد سليمان حسين، رئيس مركز ومدينة أسوان، الذي تم ترقيته إلى درجة وكيل وزارة، وسيد سعدي أحمد حسن، رئيس مركز ومدينة دراو، الذي تمت ترقيته إلى درجة مدير عام، ومحمد عبد العزيز محمد طه، رئيس مركز ومدينة نصر النوبة، الذي تمت ترقيته إلى درجة مدير عام، وشوقي مصطفى جاد الرب محمد، الذي تمت ترقيته إلى درجة مدير عام أيضًا.

وفي الوقت نفسه، أصدر المحافظ قرارًا بتكليف ثلاثة من القيادات الجديدة لتولي مسؤولية عدد من الوحدات المحلية، وهم: زهجر سليمان ثابت داود، وسمير سعد سيد إبراهيم، وأحمد صلاح الدين مصطفى صبري.

وأكد محافظ أسوان أن المرحلة الحالية ستشهد تقييمًا مستمرًا لأداء القيادات التنفيذية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعامل السريع مع مشاكلهم اليومية، مشيرًا إلى أن الجولات الميدانية ستتواصل لمتابعة ملفات التصالح والتقنين والنظافة والتجميل ورفع الإشغالات والتعديات.

واختتم المحافظ بتأكيده أن الهدف هو إحداث نقلة نوعية في منظومة العمل المحلي، بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة على أرض محافظة أسوان.