حركة المحليات الجديدة.. ترقية اللواء إيهاب مكاوي للدرجة العالية

جنوب سيناء - رضا السيد:

اعتمدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، والتي تضمنت ترقية اللواء إيهاب محمد رشاد مكاوي، سكرتير مساعد جنوب سيناء، ضمن حركة الترقية للدرجة العالية، التي أصدرتها اليوم.



اللواء إيهاب محمد رشاد أحمد مكاوي، من مواليد يونيو 1967، حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية عام 1989، وبكالوريوس تجارة "إدارة الأعمال" من جامعة عين شمس 1992، كما حصل على فرقة المخابرات الأساسية 1995، ودورة تفاوض مع الإرهاب بأمريكا 2002.



وشارك في حرب الخليج عام 1991، وتولى العديد من المناصب القيادية والإدارية والتنظيمية خلال فترة عمله بالقوات المسلحة كضابط مخابرات حربية في الفترة من يناير 1995 حتى يناير من العام 2009، فضلا عن العمل في مجال التمثيل الدبلوماسي العسكري.



وشغل "مكاوى" منصب رئيس عمليات مكتب الاتصال بالنقب، مع القوة متعددة الجنسيات بسيناء (MFO) بجانب قوات حفظ السلام (U.N)، لمراقبة الهدنة بين الجانبين المصري والإسرائيلي لمدة 3 سنوات من 2006 وحتى 2009، كما تولى قيادة منفذ بالشركة الوطنية لتنمية الطرق - جهاز الخدمة الوطنية بشلاتين من 2014 حتى تعيينه رئيسا لحى الدقى فى سبتمبر 2018 ثم لحى الهرم، ثم رئيس مدينة القصير جنوب البحر الاحمر، وأخيرا منصب سكرتير عام مساعد محافظة جنوب سيناء.