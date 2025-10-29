مصرع مسن دهسه جرار زراعي في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

لقى شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، دهسا بجرار زراعي، في منطقة شرق العوينات في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الداخلة العام.

تبين مصرع شعبان احمد عبد ربه السيد عوض، 69 عامًا، دهسا بجرار زراعي في منطقة الكيلو 200 على طريق "الداخلة – شرق العوينات".

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت جثة المتوفى لمشرحة مستشفى الداخلة العام، تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بتسليم الجثة لأسرته والتصريح بدفنه.