حملة بيطرية بالمنوفية تضبط 'سلخانة' تذبح عجولًا نافقة وتستخدم أختامًا مزوّرة

كتب : أحمد الباهي

11:31 ص 29/10/2025
كشفت مديرية الطب البيطري بالمنوفية، في بيان إعلامي اليوم الأربعاء، عن تنفيذ حملة مكبرة لمتابعة الذبح خارج المجازر، بالتعاون مع رئاسة حي غرب شبين الكوم، استجابة لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة على الأسواق لحماية صحة المواطنين.

قاد الحملة سيد شعبان رئيس الحي، بمشاركة نائبه محمد عمران، والدكتور عمرو الزرقاني والدكتور مادح الشرقاوي من إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، ووفاء سليم مديرة إدارة الحوكمة.

وخلال الحملة ضُبطت سلخانة مخالفة يديرها أحد الجزارين، تبين ذبحه عجل جاموسي نافق ومحاولة سلخه واستخدام أختام مزوّرة لخداع المواطنين وطرح لحمه بالأسواق.

جرى التحفظ على العجل الذي يزن نحو 300 كيلوجرام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إخطار جهات التحقيق لاستكمال فحص الواقعة.

