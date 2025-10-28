شاشات عملاقة بميادين المنوفية لنقل افتتاح المتحف الكبير

المنوفية - أحمد الباهي:

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، عن تجهيز شاشات عرض عملاقة في الميادين الرئيسية والحيوية بمراكز المحافظة، بهدف نقل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير على الهواء مباشرة يوم السبت المقبل، الأول من نوفمبر 2025.

وأوضح المحافظ أن هذه المبادرة تأتي لإتاحة الفرصة لجميع المواطنين لمتابعة هذا الحدث الثقافي العالمي، الذي وصفه بأنه "الأضخم في القرن الحادي والعشرين".

وحدد المحافظ أماكن الشاشات في 9 مواقع هي: ميدان عبد المنعم رياض ببركة السبع، ميدان العبور بأشمون، ممشى البطحة البحرية بمنوف، ميدان صيدناوي بتلا، ميدان الزراعة بقويسنا، النصب التذكاري بالباجور، ممشى شارع النصر بالشهداء، وميداني ماسبيرو وشرف بحي غرب شبين الكوم.

وأكد أبو ليمون أن افتتاح المتحف يمثل لحظة فخر لكل مصري ويجسد مسيرة التنمية في الجمهورية الجديدة، داعياً أهالي المنوفية إلى المشاركة ومتابعة الفعاليات ليشعروا بالفخر بما تحققه الدولة من إنجازات حضارية تبهر العالم.