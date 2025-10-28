سوهاج- عمار عبدالواحد:



أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن تكليف 1113 أخصائي تمريض للعمل بمستشفيات سوهاج الجامعية، وذلك نظرا لافتتاح عدد من المستشفيات الجامعية الجديدة، وهي مستشفى الجراحات التخصصية، مستشفى شفا الأطفال، مستشفى الأورام، والتي تتطلب وجود كادر تمريضي متميز، لتغطية احتياجاتها باعتبار أن التمريض يعد أحد أهم أسس تقديم خدمات الرعاية الصحية.



وقدم النعماني الشكر للرئيس السيسي على اهتمامه بالنهوض بمستوى المستشفيات الجامعية بسوهاج لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين المترددين عليها، وذلك سواء بإنشاء مستشفيات جديدة، أو على مستوى تطوير البنية التحتية، أو من خلال توفير الأجهزة الطبية الحديثة، لتطوير الخدمات الطبية والصحية .



وأكد النعناني أن قرار التكليف جاء بناءاً على اهتمام القيادة السياسية وتقديرها لكل ما تبذله الفرق الطبية ومنهم هيئة التمريض من مجهود كبير لخدمة المرضى والارتقاء بالخدمات الطبية، وتقديم الرعاية الصحية على أعلى مستوى من الجودة، هذا إلى جانب دورهم الإنساني الذي يؤدونه فى مختلف المراحل العلاجية للمرضى.



من جانبه قال أمير القاضي، مدير الموارد البشرية أنه تم تكليف 402 اخصائي تمريض للعمل بمستشفى سوهاج الجامعي، 201 أخصائي تمريض للعمل بمستشفى سوهاج الجامعي الجديد، 248 أخصائي تمريض للعمل بمستشفى الجراحات التخصصية، 151 أخصائي تمريض للعمل بمستشفى شفا الأطفال الجامعي، 100 أخصائي تمريض للعمل بمستشفى الأورام ، ليصبح الإجمالي 1102 اخصائي تمريض للعمل بمستشفيات سوهاج الجامعية، بالإضافة إلى 11 أخصائي تمريض للعمل بكلية التمريض والمعهد الفني للتمريض بجامعة سوهاج، ليصبح الإجمالي 1113 أخصائي تمريض.