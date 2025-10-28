إزالة مكامير الفحم المخالفة بقرية البرانية في أشمون حفاظًا على البيئة

كرم مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، الطالبتين بسملة صلاح الدين وتغريد محمد عبدالعليم، بعد فوزهما بمراكز متقدمة في مسابقة تحدي القراءة العربي في موسمها التاسع على مستوى الوطن العربي.

وجاء التكريم خلال احتفالية أقيمت بمديرية التربية والتعليم، تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبداللطيف، ومحافظ القليوبية المهندس أيمن عطية.

جاء هذا التكريم في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بالقليوبية على دعم وتشجيع الطلاب المبدعين، وتحفيزهم على مواصلة التفوق والتميز في مختلف المجالات الثقافية والعلمية.

وحصلت الطالبة بسملة صلاح الدين من مدرسة النور للمكفوفين ببنها، على المركز الثاني على مستوى الوطن العربي في فئة أصحاب الهمم، لتكون نموذجاً مشرفاً للإرادة والتحدي.

كما حصلت الطالبة تغريد محمد عبدالعليم من مدرسة الخصوص الرسمية للغات، على المركز الخامس عربياً بعد قراءتها لأكثر من 550 كتاباً، ما يعكس قدرتها الفائقة على التحصيل المعرفي والثقافي.

وخلال كلمته، أعرب مدير تعليم القليوبية عن فخره واعتزازه بالإنجاز الذي حققته الطالبتان، مؤكداً أنهما مصدر فخر للمحافظة ومصر بأكملها، ومشيراً إلى أن نجاحهما ثمرة جهد وإصرار وإرادة قوية.

كما وجه “مصطفى عبده” الشكر والتقدير للقائمين على المسابقة والمشرفين على الطالبتين، تقديراً لجهودهم في دعم الموهوبين ورعاية النماذج المتميزة من الطلاب.

وشمل التكريم أيضًا: أحمد حمدي إبراهيم أمين مكتبة وخبير بمدرسة النور للمكفوفين ببنها، أميرة توفيق عبد الحميد مديرة مدرسة النور للمكفوفين، عبد الناصر ياسين عبد السلام موجه أول مركزي للمكتبات بإدارة بنها، نرمين رمزي عطا الله أمين مكتبة أول بمدرسة الخصوص الرسمية للغات، نبيل جابر محمد مدير مدرسة الخصوص الرسمية للغات، ماجدة عبد المحسن بسيوني موجه المكتبات بإدارة الخصوص التعليمية، إيمان مرسي السيد مرسي من التوجيه العام للمكتبات، وداليا حسنين أحمد منسق تحدي القراءة العربي بالمحافظة.

وأكد مدير تعليم القليوبية، أن هذا التكريم رسالة واضحة بأن الاستثمار في العقول الشابة هو الطريق الأمثل لبناء مستقبل مشرق، مشيراً إلى أن القراءة هي مفتاح المعرفة والتطور، وأن دعم الموهوبين واجب وطني وتربوي.

وفي ختام الاحتفالية، سلم مدير المديرية شهادات التقدير للطالبتين والقائمين على المسابقة، معرباً عن تمنياته لهم جميعاً بدوام التوفيق والنجاح، ومزيداً من التقدم والازدهار في مسيرتهم التعليمية والحياتية.