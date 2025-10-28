وحدة حماية الطفل بقنا تحبط زفاف قاصر على رجل يكبرها بـ 25 عامًا

قنا- عبدالرحمن القرشي :

نجحت وحدة حماية الطفل بمحافظة قنا، في إحباط محاولة تزويج طفلة تبلغ من العمر 14 عامًا، داخل قرية الدير التابعة لمركز فرشوط، وذلك عقب ورود بلاغ عاجل إلى خط نجدة الطفل يفيد بعزم أسرتها إتمام زفافها في ليلة الحنة.

وبحسب سميحة سعد، مدير وحدة حماية الطفل بمحافظة قنا، فإن البلاغ تضمن نية والدي الطفلة تزويجها من رجل يبلغ من العمر 39 عامًا، متزوج ولديه خمسة أطفال، في انتهاك صريح لقانون الطفل الذي يحظر زواج من هم دون سن الثامنة عشرة.

وأضافت أن وحدة فرشوط لحماية الطفل تحركت بشكل عاجل بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتم التدخل في الوقت المناسب لمنع إتمام الزيجة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، فضلًا عن توفير الحماية الاجتماعية والنفسية للطفلة.

وأكدت مدير الوحدة، أن التعامل السريع مع البلاغات المتعلقة بزواج القاصرات يمثل أولوية قصوى ضمن خطة حماية الأطفال من الخطر، تنفيذًا لتوجيهات اللجنة العامة لحماية الطفل بمحافظة قنا.