إعلان

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم على طريق "أسيوط – ديروط" الزراعي

كتب : محمود عجمي

10:14 ص 28/10/2025

حادث تصادم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسيوط ـ محمود عجمي:


أُصيب 3 أشخاص، صباح اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم وقع بين سيارة ربع نقل ومركبتي "تروسيكل" على الطريق الزراعي الرابط بين أسيوط وديروط، وذلك في نطاق مركز منفلوط.


وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بورود بلاغ من مستشفى منفلوط المركزي بوصول 3 مصابين جراء الحادث، وهم: ريان ث. ر (47 عامًا) مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد ع. س (16 عامًا) يعاني من اشتباه كسر بالساق اليمنى، ورجب ع. (29 عامًا) مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.


وكشفت التحريات الأولية، أن الحادث نجم عن تصادم بين سيارة ربع نقل تحمل رقم "٤٧٩٨ ى ج د" ومركبتي تروسيكل، أثناء سيرهم على الطريق الزراعي.


وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إصابة 3 أشخاص حادث تصادم طريق أسيوط ديروط

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية تعاملات الثلاثاء
وسط الأنقاض مرتديًا عباءة سوداء.. إسرائيل تنشر فيديو جديد لـ يحيى السنوار
بعد سرقة 183 مليون كلمة مرور.. تحذير عاجل لمستخدمي Gmail