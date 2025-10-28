إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم على طريق "أسيوط – ديروط" الزراعي

أسيوط ـ محمود عجمي:



أُصيب 3 أشخاص، صباح اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم وقع بين سيارة ربع نقل ومركبتي "تروسيكل" على الطريق الزراعي الرابط بين أسيوط وديروط، وذلك في نطاق مركز منفلوط.



وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بورود بلاغ من مستشفى منفلوط المركزي بوصول 3 مصابين جراء الحادث، وهم: ريان ث. ر (47 عامًا) مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد ع. س (16 عامًا) يعاني من اشتباه كسر بالساق اليمنى، ورجب ع. (29 عامًا) مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.



وكشفت التحريات الأولية، أن الحادث نجم عن تصادم بين سيارة ربع نقل تحمل رقم "٤٧٩٨ ى ج د" ومركبتي تروسيكل، أثناء سيرهم على الطريق الزراعي.



وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.