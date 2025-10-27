احتراق تريلا يودي بحياة سائقها على الطريق الزراعي بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

لقي سائق مصرعه مساء اليوم الإثنين، إثر اشتعال النيران داخل كابينة سيارة تريلا أثناء سيرها على الطريق الزراعي أمام قرية الروضة التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، وأبلغ المارة الجهات المختصة لسرعة اتخاذ اللازم.

وتلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة بركة السبع يفيد بنشوب حريق في كابينة تريلا، ووجود سائق بداخلها لم يتمكن من الخروج قبل أن تلتهمه النيران.

انتقلت قوات الحماية المدنية على الفور إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده، وتبين بالفحص أن النيران أتت بالكامل على الكابينة وأسفرت عن وفـ.ـاة قائدها "ع. ج" 49 عامًا، مقيم بمحافظة الإسكندرية.

ونقل الجثمان إلى مستشفى بركة السبع المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق لكشف أسباب الحريق وملابساته.