السجن 10 سنوات لمُدان بهتك عرض طفلة في قليوب

كتب : أسامة عبدالرحمن

07:35 م 27/10/2025

تعبيرية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لإدانته بهتك عرض طفلة لم تبلغ 18 عامًا، وتجريدها من ملابسها والاعتداء عليها بمركز قليوب.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد صفوت سلام، وعضوية المستشارين محمود منير محمد عبد الوهاب، ومحمد صلاح الدين بهلول خليل، ومحمد محمد محب فهمي القرموطي، وأمانة سر محمد فرحات، في القضية التي اتُهم فيها "جوزيف ع. و."، 34 عامًا، بهتك عرض الطفلة "م. إ. ص." خلال شهري أبريل ومايو من عام 2024.

أكدت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم استغل صغر سن المجني عليها وضعفها، وارتكب جريمته التي تنال من حرمة جسدها، ليصدر الحكم بإدانته بعد الاطلاع على أوراق القضية.

هتك عرض طفلة جنايات شبرا الخيمة مركز قليوب

