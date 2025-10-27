إعلان

بأسعار مخفضة.. محافظ الأقصر يفتتح سوق "اليوم الواحد" بإسنا (صور)

كتب : محمد محروس

04:38 م 27/10/2025
الأقصر - محمد محروس:

افتتح المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، سوق اليوم الواحد بمركز ومدينة إسنا، المقام بشارع أحمد عرابي، بحضور المهندس عبد الرازق الصافي وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، وعلي الصادق رئيس مركز ومدينة إسنا، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمدينة.

ويأتي تنفيذ السوق بتعاون بين مديرية التموين والتجارة الداخلية، الغرفة التجارية المصرية بالأقصر، وكبار الموزعين والتجار بالمدينة، حيث شمل السوق جميع السلع الغذائية الأساسية، المجمدات، والدواجن، بتخفيضات وصلت إلى 40%، منها: سعر السكر 23 جنيهًا للكيلوجرام وأجزاء الدواجن 65 جنيهًا.

وأوضح المهندس عبد الرازق الصافي أنه تم توزيع نحو 30 طنًا من السلع خلال السوق، مؤكدًا أن تعليمات المحافظ تضمنت استمرار إقامة السوق يوم الاثنين القادم لتغطية أكبر عدد من المواطنين.

وأكد محافظ الأقصر أن المحافظة مستمرة في تنفيذ مبادرات ومنافذ بيع مخفضة بجميع المراكز والمدن، في إطار جهود الدولة لتوفير السلع بأسعار مناسبة وتحقيق التوازن في الأسواق، مشيدًا بـ التعاون المثمر بين الجهات التنفيذية والتموينية والغرفة التجارية في تنظيم الأسواق وضبط الأسعار.

المهندس عبد المطلب عمارة بأسعار مخفضة محافظ الأقصر

