مصرع شخص وإصابة 27 في حادث تصادم على طريق الزعفرانة رأس غارب

وقع حادث تصادم بين أتوبيس مع سيارة نقل ثقيل في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، شمال البحر الأحمر، أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.

البداية كانت بتلقي اللواء أيمن الحمزاوي مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس مع سيارة نقل ثقيل بالكيلو 70 طريق الزعفرانة رأس غارب.

تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية لرجال البحث الجنائي مصرع شخص وإصابة 27 آخرين، تم نقل المصابين إلى مستشفي رأس غارب المركزي لتلقى العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

وتم إيداع الجثتين مشرحة مستشفى رأس غارب المركزى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات وبيان سبب وقوع الحادث.