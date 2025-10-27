بسبب خلافات مالية.. مصرع شاب برصاص شقيقه الأصغر في قرية الحجيرات بقنا



قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي شاب مصرعه، اليوم الاثنين، متأثرًا بعدة طلقات نارية أطلقها عليه شقيقه الأصغر، إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات مالية داخل قرية الحجيرات التابعة لدائرة مركز قنا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بمصرع شاب بطلق ناري داخل قرية الحجيرات.

بالانتقال وبالفحص تبين من المعاينة الأولية، مصرع شاب يبلغ من العمر 37 عامًا، متأثرًا بعدة طلقات نارية، إذ أن وراء الواقعة شقيقه الأصغر، البالغ من العمر 32 عامًا، نتيجة خلافات مالية تطورت إلى مشاجرة بينهما انتهت بإطلاق النار.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، فيما كلفت جهات التحقيق وحدة المباحث بالتحري حول ملابسات الحادث وضبط المتهم.