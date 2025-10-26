المنيا رابع جمهورية في تقنين أراضي الدولة بنسبة إنجاز 90.6% (صور)

المنيا - جمال محمد:

حققت محافظة المنيا المركز الرابع على مستوى الجمهورية في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، بنسبة إنجاز بلغت 90.6%، وبإجمالي متحصلات مالية بلغت نحو 3.4 مليار جنيه، وذلك وفقًا لما أعلنته اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية، وبحضور اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وعدد من المحافظين.

وأشادت اللجنة بجهود محافظة المنيا في ملف إزالة التعديات، حيث حققت نسبة تنفيذ بلغت 160% زيادة عن المستهدف، مشيرة إلى أن المحافظة أنهت إجراءات 4315 عقد تقنين بعد استيفاء الشروط القانونية.

ووجهت اللجنة الشكر لمحافظ المنيا وفريق العمل بالمحافظة على هذا الإنجاز، خاصة بعد أن قفزت نسبة الإنجاز من 18% في يوليو 2024 إلى 90.6% حاليًا، مطالبة باقي المحافظات بالسير على نفس النهج.