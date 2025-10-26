بالصور- ضبط نفايات طبية خطرة داخل مخزن في الدقهلية

الدقهليةـ رامي محمود:

تمكنت لجنة مشتركة برئاسة الدكتور عماد النجار مدير الإدارة العامة لشئون البيئة بديوان عام محافظة الدقهلية، بالتنسيق مع مديرية الصحة من ضبط أحد المواقع المستخدمة في تجميع وفرز نفايات طبية خطرة ومخلفات صلبة متمثلة في البلاستيك وخلافه، وتبين وجود مخزن مخالف يتم فيه التعامل مع هذه النفايات بطرق غير آمنة.

ضمّت اللجنة في عضويتها كلًا من، الدكتورة حنان فهمي مدير وحدة النفايات الطبية بمديرية الشؤون الصحية، والعقيد أحمد المغير مدير عام شرطة المسطحات المائية بالمنصورة، والمهندس أسامة الشلقاني من الإدارة العامة، ورحاب المزين رئيس مركز ومدينة محلة دمنة، وفهمي علام وكيل إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة.

جرى ضبط كافة النفايات الطبية والتخلص منها بالطرق الآمنة من خلال مديرية الشؤون الصحية، كما تم ضبط وتشوين باقي المخلفات الصلبة ونقلها للتخلص الآمن منها عن طريق مصنع تدوير المخلفات المختص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

من جانبه أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أن أجهزة المحافظة لا تدخر جهدًا في متابعة مختلف القطاعات ميدانيًا للتأكد من الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة لحماية البيئة والصحة العامة، مشددًا على أنه لن يُسمح بأي ممارسات أو مخالفات تمثل خطرًا على حياة المواطنين أو تضر بالبيئة، وأنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على بيئة نظيفة وصحية وآمنة.