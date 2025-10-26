كشفت باربرا كلارك، أشهر سيدة أجنبية مقيمة في مدينة الأقصر، عن اعتناقها الدين الإسلامي رسميًا الأسبوع المقبل، بعد سنوات من التأمل والدراسة العميقة.

وفي منشور مؤثر عبر صفحتها على فيسبوك، تحدثت «كلارك» عن الأسباب التي دفعتها إلى هذه الخطوة، مؤكدة أن إعجابها بالقوة الروحية والصمود الذي يُبديه الشعب الفلسطيني في وجه المحن، كان أحد أبرز الدوافع التي لامست قلبها، إلى جانب تجربتها الإنسانية العميقة مع جيرانها وأصدقائها المسلمين في مصر.

وأشارت المقيمة البريطانية إلى أن المواقف النبيلة لأصدقائها المصريين المسلمين، خاصة أثناء مرض ووفاة شقيقتها «تيريزا»، كشفت لها الجانب الأسمى من الرحمة والتكافل في الإسلام، حيث تكفّلوا بكل ترتيبات المستشفى والجنازة دون انتظار مقابل.

وأضافت أن تصاعد خطاب الكراهية ضد الإسلام في الغرب، أيقظ داخلها رغبة قوية في اكتشاف هذا الدين عن قرب، ووصفت قرارها بـ«العودة إلى دين الفطرة»، وكشفت أنها تنتظر عودة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب إلى القاهرة لإتمام مراسم نطق الشهادة، مشيرة إلى أنها ستعلن هذه اللحظة الخاصة بعيدًا عن الأضواء.

وقالت في رسالتها: «لم أكن أرغب في الإعلان عن أي شيء قبل أن أنجزه فعليًا، لكنني لم أعد أستطيع كبح مشاعري أكثر من ذلك.. الأسبوع المقبل سأصبح مسلمة رسميًا».

وأضافت: «لم يكن القرار سهلًا، فقد درست مع شقيقتي الإسلام لسنوات طويلة، لكن القدر لم يمنحها الفرصة لاعتناقه قبل وفاتها، أما أنا، فقد وجدت فيه إجابات عن كل ما كنت أبحث عنه».

واختتمت باربرا كلارك تدوينتها بالتأكيد على أن رحلتها نحو الإسلام كانت رحلة وعي وإيمان، بدأت من مراقبة صمود الفلسطينيين، ومرّت بتجارب إنسانية في قلب الأقصر، وانتهت بقناعة راسخة بأن الإسلام ليس مجرد عقيدة، بل أسلوب حياة مليء بالرحمة والسلام الداخلي.