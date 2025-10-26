أعادت الإدارة العامة للمرور في محافظة السويس، فتح طريق السويس الصحراوي أمام المواطنين وذلك بعد أن قامت أوناش المرور برفع حطام حادث تصادم 11 سيارة وأتوبيس.

كانت الإدارة العامة لمرور السويس أصدرت تعليمات بنشر خدمات مرورية بمحيط حادث تصادم سيارات طريق السويس الصحراوي.

كما وجهت السيارات إلى طرق بديلة لحين القيام بعمليات رفع حطام الحادث من أعلى الطريق، وتسيير حركة المركبات والعمل على إعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وأفاد مصدر طبي مسؤول، أن حادث التصادم المروع الذي وقع على طريق "القاهرة-السويس"، والذي شمل 4 مركبات (ميني باص وسيارة نقل وسيارتين ملاكي)، أسفر عن إصابة 30 شخصًا.

وأوضح المصدر في تصريح صحفي، أنه جرى الدفع بـ 15 سيارة إسعاف من مرفق إسعاف السويس، بتوجيه من الدكتور مينا فوزي مدير المرفق، للمشاركة في مهمة إنقاذ المصابين ونقلهم.

وأكد المصدر، أن المصابين نُقلوا بالكامل إلى مستشفى بدر شرق القاهرة لكونها الأقرب إلى موقع الحادث، الذي وقع على مسافة 5 كيلو قبل الطريق الإقليمي وفي نطاق محافظة القاهرة.

وعلى الرغم من أن الحادث وقع خارج نطاق السويس، فقد جرى رفع درجة الاستعداد بمجمع السويس الطبي كإجراء احترازي لاستقبال أي حالات محتملة.