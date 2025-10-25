ضبط 440 قطعة حشيش وسلاح آلي بحوزة 3 تجار مخدرات في القصاصين

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة وسلاح ناري، وذلك في نطاق مركز ومدينة القصاصين.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى ورود معلومات للأجهزة الأمنية تفيد بقيام مجموعة من العناصر الإجرامية بالاتجار في المواد المخدرة، وترويجها على نطاق واسع داخل المحافظة.

وجرى تشكيل مأمورية أمنية ضمت مباحث مركز القصاصين بقيادة المقدم محمد سالم، رئيس المباحث، والتي تمكنت من ضبط المتهمين أثناء استقلالهم سيارتين، إحداهما فيرنا والأخرى تويوتا فورتشنر، وبتفتيشهم عُثر بحوزتهم على 440 قطعة من مخدر الحشيش معدة للترويج، وسلاح ناري بندقية آلية، وعدد 2 خزنة، وكمية من الطلقات من ذات العيار، إضافة إلى مكبس حشيش بمشتملاته، وهواتف محمولة، ومبلغ مالي يُشتبه في كونه حصيلة للاتجار.

قرر اللواء أحمد عليان، مدير مباحث الإسماعيلية، تشكيل فريق بحث برئاسة العميد مصطفى عرفة، رئيس مباحث المديرية، لمتابعة التحقيقات وضبط باقي عناصر التشكيل، والكشف عن مصادر الحصول على المواد المخدرة.

وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.