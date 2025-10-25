محافظ أسوان يبحث مع نقيب الزراعيين سبل دعم صغار المزارعين (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، الدكتور سيد خليفة، النقيب العام للزراعيين والأمين العام للمهندسين الزراعيين الأفارقة، بحضور المهندس رومانى مساك، مدير عام مديرية الزراعة، والمهندس حازم عبد المنعم، نقيب الزراعيين بأسوان.

وأكد المحافظ على الدور المحوري الذي تقوم به نقابة الزراعيين في خدمة المزارع المصري، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تقديم كل الدعم لمزارعيها، والذي تجسّد من خلال الاحتفال لأول مرة بعيد الفلاح الـ 73 على أرض المحافظة، لتجديد العهد بالوفاء وتقدير العطاء لأبناء الوطن من الفلاحين، الذين كانوا عبر العصور الحارس الأمين على ثروات مصر الزراعية.

وأشار "كمال" إلى أن أي مشكلة تظهر يتم حلها أولًا بأول بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بقيادة الوزير علاء فاروق، وكافة الجهات المعنية ونقابة الزراعيين، فضلاً عن التوسع في إنشاء فروع جديدة للبنك الزراعي المصري لدعم صغار المزارعين بمنح قروض بفوائد ميسرة.

وأوضح المحافظ أن محافظة أسوان تفخر بما يقدمه مزارعوها من نماذج مضيئة في العطاء، حيث تمثل المحافظة إحدى المحافظات الرائدة في الإنتاج والتصدير للأسواق المحلية والعالمية، وخاصة فيما يتعلق بمحاصيل النباتات الطبية والعطرية، مؤكداً على ضرورة التوسع فيها لما تحققه من عوائد اقتصادية كبيرة. كما شدد على أهمية إقامة مصانع للمركزات والمبردات وغيرها لتحقيق القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية مثل المانجو والتمور.

من جانبه، شكر الدكتور سيد خليفة محافظ أسوان على التعاون المثمر والبناء، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها المحافظ في تلبية مطالب أهالي المحافظة والسعي لحل مشاكلهم، وهو ما جعل النقابة على أتم الاستعداد لتنظيم مؤتمر زراعي استثماري متميز بالتعاون مع شركاء القطاع الخاص وكبار المستثمرين، بهدف تحقيق نهضة زراعية كبرى داخل أسوان واستثمار مقوماتها المتعددة في قطاع الزراعة، الذي يعد أحد محاور الأمن القومي في مصر.

وأكد النقيب العام على الاهتمام بشتلات الزراعات المختلفة، ولاسيما شتلات القصب، ودعم صغار المزارعين من خلال توجيه المنح والبرامج الدولية في قطاع الزراعة لأبناء الصعيد، وخاصة بأسوان، وفقًا لرؤية النقابة لتحسين مستوى المعيشة وزيادة الدخل.

وفي ختام اللقاء، تم تبادل الدروع بين محافظ أسوان والنقيب العام للزراعيين تقديرًا لروح التعاون المتبادل بين الجانبين.