القبض على هارب من أحكام المخدرات بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية في ضبط عاطل هارب من عدة أحكام قضائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وذلك في نطاق دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من اللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، أفاد فيه بورود معلومات للمقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، تفيد بأن عاطلًا "له معلومات جنائية"، مقيم بعزبة رستم وهارب من عدة أحكام، اتخذ دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات، وبقيادة معاوني رئيس المباحث، تم إعداد كمين مُحكم أسفر عن ضبط المتهم وبحوزته كميات متنوعة من المواد المخدرة معدة للتوزيع.

وجرى التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الميعاد القانوني.