محامي المسن المعتدى عليه بالسويس: مالك العقار ضربه عشان يسيب شقته

كشف محمد بيومي الزعيري، محامي المُسن الذي ظهر في مقطع فيديو متداول يتعرض للصفع والمنع من دخول منزله بالسويس، أن دافع الاعتداء هو إجباره على ترك شقته المستأجرة بنظام الإيجار القديم.

وتداول مستخدمو "فيسبوك" في السويس مقطع فيديو نشرته الابنة يظهر فيه رجل يعتدي على مسن ويمنعه من دخول منزله.

وفي تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أوضح المحامي أن موكله، غريب مبارك عبد الباسط، يعاني من أمراض السكر والضغط والصرع، ويستأجر شقة "إيجار قديم" في عقار يملكه والد المعتدي.

وأضاف أن أسرة المالك ترغب في طرده، وسبق أن اتهموا ابنه القاصر بالسرقة في محضر "كيدي" تم فيه إخلاء سبيل الابن عقبه.

وأشار الزعيري إلى أن موكله غادر الشقة مؤقتًا لتجنب الأذى، وعاد أمس الجمعة رفقة ابنته "رحمة" لإحضار بعض الأغراض وأدويته، ومن بينها علاج الصرع. وعند وصوله، فوجئ بابن المالك وآخرين يعترضون طريقه ويمنعونه من الدخول، ثم اعتدوا عليه بالصفع كما ظهر في الفيديو الذي صورته ابنته.

