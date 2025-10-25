الوادي الجديد -محمد الباريسي:

أعلن مستشفى الخارجة التخصصي بالوادى الجديد، استقبال سائحة من بريطانيا تبلغ من العمر 60 عامًا، تعرضت لإصابة في الجبهة والأنف نتيجة حادث بسيط.

وقال المستشفى في بيان له، إنه قسم الحوادث استقبل السائحة المصابة وجرى توقيع الكشف الطبي المبدئي عليها وإجراء الفحوصات الإشعاعية والتحاليل اللازمة، مع عرضها على أطباء العظام والأنف والأذن للاطمئنان على حالتها العامة.

وأضاف المستشفي، أنه جرى تحويلها إلى غرفة العمليات الصغرى، حيث أُجريت لها بعض الغرز الجراحية اللازمة بالجبهة، وتقديم الرعاية الطبية الكاملة حتى استقرار حالتها، وهي الآن بحالة جيدة.

من جانبه أكد الدكتور أسامة عاشور – مدير مستشفى الخارجة التخصصي، استمرار جاهزية قسم الحوادث والطوارئ لاستقبال جميع الحالات على مدار الساعة، وتقديم الخدمة الطبية بأعلى معايير الجودة.

وأشار إلى أن السائحة البريطانية، أعربت عن شكرها وامتنانها للفريق الطبي على سرعة الاستجابة وحسن الرعاية التي تلقتها داخل المستشفى.