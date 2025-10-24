السيطرة على حريق هائل اندلع في 3 منازل بسوهاج -صور

89 مرشحًا يتنافسون على 15 مقعدًا.. ننشر الكشوف النهائية لانتخابات النواب

سوهاج- عمار عبدالواحد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، على حريق اندلع في 3 منازل وامتد لأشجار النخيل، بنجع علي عيد، بطهطا شمالي محافظة سوهاج.

تبين اندلاع الحريق في كميات من البوص وامتد لأشجار النخيل، بجوار مدخل كوبرى بنجا وامتدت النيران إلى منازل كل من "جمال. ا"، "حمادة. ص"، "أحمد. ص".

وجرت السيطرة على الحريق وإخماده، بعد الدفع بـ4 سيارات إطفاء، ولم يسفر الحريق عن وقوع أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد، إذ تمثلت الخسائر في تلف محتويات المنازل، واحتراق عدد من أشجار النخيل.