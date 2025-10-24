أوقاف المنيا تطلق 97 مقرأة للجمهور ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»

المنيا- جمال محمد:

أعلن الدكتور عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، عن إقامة 97 مقرأة للجمهور عقب صلاة الجمعة ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك"، وذلك في المساجد الكبرى بجميع الإدارات الفرعية بالمحافظة.

وأوضح خليفة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف الدكتور أحمد عزمي عيداروس، مدير الدعوة، بهدف نشر القرآن الكريم وعلومه وترسيخ القيم الدينية الصحيحة في المجتمع.

وأشار إلى أن مقارئ الجمهور تُعقد عقب صلاة الجمعة مباشرة، ويعقبها مجلس للصلاة على النبي ﷺ، في أجواء إيمانية تهدف إلى تعميق الوعي الديني وتصحيح المفاهيم المغلوطة، من خلال تلاوة وتدبر آيات القرآن الكريم بما يسهم في ترسيخ قيم الفضيلة والإيمان في نفوس الحاضرين.

وفي سياق متصل، افتتحت مديرية أوقاف المنيا مسجد آل كفافي بقرية الحوارته التابعة لمركز المنيا، بعد الانتهاء من أعمال التطوير والصيانة الشاملة له.