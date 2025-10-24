إعلان

أوقاف المنيا تطلق 97 مقرأة للجمهور ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»

كتب : جمال محمد

07:10 م 24/10/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    أوقاف المنيا تطلق 97 مقرأة للجمهور ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك» (6)
  • عرض 6 صورة
    أوقاف المنيا تطلق 97 مقرأة للجمهور ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك» (4)
  • عرض 6 صورة
    أوقاف المنيا تطلق 97 مقرأة للجمهور ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك» (2)
  • عرض 6 صورة
    أوقاف المنيا تطلق 97 مقرأة للجمهور ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك» (3)
  • عرض 6 صورة
    أوقاف المنيا تطلق 97 مقرأة للجمهور ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك» (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنيا- جمال محمد:

أعلن الدكتور عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، عن إقامة 97 مقرأة للجمهور عقب صلاة الجمعة ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك"، وذلك في المساجد الكبرى بجميع الإدارات الفرعية بالمحافظة.

وأوضح خليفة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف الدكتور أحمد عزمي عيداروس، مدير الدعوة، بهدف نشر القرآن الكريم وعلومه وترسيخ القيم الدينية الصحيحة في المجتمع.

وأشار إلى أن مقارئ الجمهور تُعقد عقب صلاة الجمعة مباشرة، ويعقبها مجلس للصلاة على النبي ﷺ، في أجواء إيمانية تهدف إلى تعميق الوعي الديني وتصحيح المفاهيم المغلوطة، من خلال تلاوة وتدبر آيات القرآن الكريم بما يسهم في ترسيخ قيم الفضيلة والإيمان في نفوس الحاضرين.

وفي سياق متصل، افتتحت مديرية أوقاف المنيا مسجد آل كفافي بقرية الحوارته التابعة لمركز المنيا، بعد الانتهاء من أعمال التطوير والصيانة الشاملة له.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الأوقاف بالمنيا صلاة الجمعة الدكتور عمر خليفة الدكتور أسامة السيد الأزهري مبادرة صحح مفاهيمك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بين صعود وهبوط.. أسعار الذهب تخسر نحو 220 جنيها خلال أسبوع
متحدث باسم الخارجية الألمانية يكشف لمصراوي موقف برلين من مفاوضات سد النهضة