إصابة شاب بطلق ناري على يد جاره في دشنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

05:42 م 24/10/2025

اسعاف أرشيفية

قنا – عبدالرحمن القرشي:

أُصيب شاب بطلق ناري، اليوم الجمعة، على يد جاره، إثر مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة بقرية السمطا بحري التابعة لمركز دشنا شمالي محافظة قنا، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج تحت الملاحظة الطبية.

تلقت الأجهزة الأمنية بقنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بإصابة شاب بطلق ناري في مشاجرة بقرية السمطا بحري.

وبالفحص تبين إصابة "م. ف" 33 عامًا، بطلق ناري، على يد جاره "س. ف"، نتيجة لخلافات الجيرة بينهما.

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى فاو لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، والتي كلّفت وحدة المباحث بالتحري حول ملابسات الحادث وضبط المتهم.

