لفظت أنفاسها في الحال.. مقتل سيدة طعنًا على يد زوجها بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

في مشهد مأساوي هزّ منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أقدم زوج على طعن زوجته بسلاح أبيض حتى لفظت أنفاسها الأخيرة أمام أحد المطاعم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وسط ذهول المارة الذين هرعوا لمحاولة إنقاذها دون جدوى.

وكشفت التحريات الأولية أن مشادة كلامية حادة نشبت بين الزوجين أمام المارة، تطورت إلى مشاجرة، قبل أن يفقد الزوج السيطرة على أعصابه ويستل سكينًا، موجّهًا لزوجته عدة طعنات متفرقة أودت بحياتها في الحال.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وفرضت طوقًا أمنيًا بمحيط الجريمة، وتمكنت من القبض على المتهم والتحفظ على السلاح المستخدم، بينما جرى نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتولت جهات التحقيق مباشرة الإجراءات القانونية، وأمرت بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إعداد التحريات وسماع أقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات الحادث ودوافع الجريمة.