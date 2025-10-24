"40 غرزة في وجهه".. أم تتهم أطفالًا بتمزيق وجه ابنها بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

اتهمت أسرة طفل يتيم يبلغ من العمر 12 عامًا، عددًا من الأطفال بتمزيق وجهه بقطعة بلاط أو زجاج، ما تسبب في إصابته بجرح غائر استلزم 40 غرزة، وذلك في قرية كفر أباظة بمركز الزقازيق في محافظة الشرقية.

وفي حديث خاص لـ"مصراوي"، قالت والدة الطفل محمد عادل، إن ابنها خرج لشراء أدوية لجدته المريضة، فاعترض طريقه طفل في نفس عمره وحدثت بينهما مشادة كلامية، ثم انصرف كل منهما.

وأضافت الأم أنه عند خروج ابنها من الصيدلية، تفاجأ بوجود أربعة أطفال، بينهم شقيقان، في انتظاره حيث اعترضوا طريقه مجددًا واحتجزوه واعتدوا عليه بالضرب، قبل أن يستخدم أحدهم قطعة بلاط أو زجاج ويمزق بها وجهه.

وهرعت الأسرة بالطفل إلى المستشفى، حيث استدعت إصابته تدخلًا طبيًا عاجلاً لخياطة الجرح بنحو 40 غرزة، منها 20 غرزة داخلية و20 أخرى خارجية.

عبّرت الأم عن حزنها الشديد لما تعرض له طفلها من ألم نفسي وبدني، خاصةً وأن الجرح سيترك علامة مشوهة في وجهه. وقالت: "هتفضل في وشه علامة، واللي يشوفه هيقول بلطجي مش مجني عليه. عاوزة حق ابني وعلاجه اللي مش هقدر عليه، خاصة إني عاملة بأجر زهيد والطفل يتيم".

وحررت الأسرة محضرًا بالواقعة حمل رقم 70/74 أحوال مركز شرطة الزقازيق، وتولت النيابة التحقيق.