إعلان

"40 غرزة في وجهه".. أم تتهم أطفالًا بتمزيق وجه ابنها بالشرقية

كتب : مصراوي

12:56 ص 24/10/2025

الأم وطفلها

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الشرقية - ياسمين عزت:

اتهمت أسرة طفل يتيم يبلغ من العمر 12 عامًا، عددًا من الأطفال بتمزيق وجهه بقطعة بلاط أو زجاج، ما تسبب في إصابته بجرح غائر استلزم 40 غرزة، وذلك في قرية كفر أباظة بمركز الزقازيق في محافظة الشرقية.

وفي حديث خاص لـ"مصراوي"، قالت والدة الطفل محمد عادل، إن ابنها خرج لشراء أدوية لجدته المريضة، فاعترض طريقه طفل في نفس عمره وحدثت بينهما مشادة كلامية، ثم انصرف كل منهما.

وأضافت الأم أنه عند خروج ابنها من الصيدلية، تفاجأ بوجود أربعة أطفال، بينهم شقيقان، في انتظاره حيث اعترضوا طريقه مجددًا واحتجزوه واعتدوا عليه بالضرب، قبل أن يستخدم أحدهم قطعة بلاط أو زجاج ويمزق بها وجهه.

وهرعت الأسرة بالطفل إلى المستشفى، حيث استدعت إصابته تدخلًا طبيًا عاجلاً لخياطة الجرح بنحو 40 غرزة، منها 20 غرزة داخلية و20 أخرى خارجية.

عبّرت الأم عن حزنها الشديد لما تعرض له طفلها من ألم نفسي وبدني، خاصةً وأن الجرح سيترك علامة مشوهة في وجهه. وقالت: "هتفضل في وشه علامة، واللي يشوفه هيقول بلطجي مش مجني عليه. عاوزة حق ابني وعلاجه اللي مش هقدر عليه، خاصة إني عاملة بأجر زهيد والطفل يتيم".

وحررت الأسرة محضرًا بالواقعة حمل رقم 70/74 أحوال مركز شرطة الزقازيق، وتولت النيابة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث طفل الشرقية تمزيق وجه طفل عنف الأطفال أخبار الشرقية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

اعترافات جديدة في تحقيقات "جريمة المنشار": أبويا مالوش ذنب وده اللي حصل
الوطنية للانتخابات تعلن رسميًا أسماء مرشحين "القاهرة" بنظام الفردي (كشف أسماء)