لمدة 15 يومًا.. تحويلات مرورية شرق الإسكندرية| تعرف عليها

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت محافظة الإسكندرية إجراء تحويلات مرورية بشارع مصطفى كامل، بدءًا من الساعة 12 منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحًا، اعتبارًا من صباح غد الجمعة، ولمدة 15 يومًا.

ووفقًا لبيان صادر عن المحافظة، تكون حركة سير المركبات إجباريًا من شارع 20 في اتجاه شارع 30، ثم الخروج باتجاه شارع 45، والعودة مرة أخرى اتجاه شارع مصطفى كامل.

وأضاف البيان أنه سيجري فتح التحويلة في تمام الساعة 6 صباحًا يوميا، وعودة حركة المرور إلى طبيعتها، وذلك استكمالًا لتنفيذ مشروع محور السادات، وتركيب الكمر المعدني الأخير لاستكمال جسم الكوبري.