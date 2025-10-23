ضبط 550 فرش حشيش بحوزة 3 تجار في كفر الشيخ

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بغرب الدلتا، في ضبط 3 أشخاص ببينهم شقيقين بحوزتهم كميات كبيرة من جوهر الحشيش المخدر، وذلك قبل ترويجها على عملائهم بدائرة قسم أول شرطة كفر الشيخ من خلال حملتين منفصلتين.



كانت معلومات وردت إلى العقيد حامد القرضاوي، وكيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بغرب الدلتا، تفيد باتجار الشقيقين "بدير.ا.م.ع"، 36 عامًا، وشقيقه "إبراهيم"، 49 عامًا، تاجري اغنام، ومعلومات وردت أيضًا إلى نفس المكتب باتجار المدعو "إسلام.أ.م.ع"، 26 عامًا، تاجر قطع غيار، ويقيمون الثلاثة بمنطقة القنطرة البيضاء دائرة قسم أول شرطة كفر الشيخ في جوهر الحشيش المخدر لترويجها على عملائهم من مدمني وتاجري المخدرات.



شُكلت حملة أمنية مكبرة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بغرب الدلتا ترأسها العميد أحمد السعدني، مدير الإدارة، ضمت كل من وكيل الإدارة العقيد حامد القرضاوي، والرائد كريم صادق، والرائد أحمد الدمرداش، والنقيب أحمد أبوعاصي، الضباط بالإدارة، وذلك لضبط هؤلاء المتهمون بعدما تبين صحة ما ورد من معلومات.



جرى ضبط المتهم الأول تاجر قطع الغيار وبحوزته 200 فرش حشيش، بقصد الإتجار، و830 جنيه من متحصلات البيع، وهاتف محمول لتسهيل التواصل مع عملائه، ودراجة نارية لسهولة التنقل خلال الترويج على عملائه.



كما جرى ضبط الشقيقين تاجري الأغنام بحوزتهما 350 فرش حشيش، بقصد الإتجار، ومبلغ مالي 1750 جنيه من متحصلات البيع، وهاتفي محمول لتسهيل التواصل مع عملائهما، وسيارة ربع نقل لاستخدامها في عملهما الغير مشروع.



جرى التحفظ على جميع المضبوطات بإجمالي 550 فرش حشيش، وإلقاء القبض على المتهمين تمهيدًا لصدور قرارات بشأنهم من النيابة العامة.



وتحرر للمتهم الأول تاجر قطع الغيار، المحضر رقم 9700 لسنة 2025 جنايات قسم أول شرطة كفر الشيخ، وفيما تحرر للشقيقين المحضر رقم 9701 لسنة 2025 جنايات قسم أول شرطة كفر الشيخ، وبعرضهم على النيابة العامة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن يراعى التجديد لهم في الموعد القانوني.