بعد تحريك أسعار الوقود.. محافظ الشرقية يحذر من مخالفات تعريفة الركوب

مبادرة "100 يوم صحة" تحقق نجاحًا واسعًا بمحافظة الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المواقف العمومية بجميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة أي محاولات لاستغلال المواطنين أو مخالفة تعريفة الركوب الرسمية بعد تحريك أسعار الوقود.

وأشار المحافظ إلى عدم التهاون في تطبيق القانون، مع توقيع غرامات فورية وسحب الرخص لكل من يثبت تجاوزه أو عدم الالتزام بخط السير المحدد.

وأوضح سعيد عاشور، مدير الإدارة العامة للمواقف، أن الحملات المفاجئة التي شملت مركزي أبو كبير وفاقوس أسفرت عن ضبط عدد من السائقين المخالفين، وتم سحب رخص سياراتهم وتحرير 15 محضرًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار "عاشور" إلى أن الحملات تأتي بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور ومباحث المرور ورؤساء المراكز والمدن، لضبط الحركة المرورية ومراجعة خطوط سير سيارات السرفيس الداخلي، ومنع تجزئة الأجرة، وتشديد الرقابة لضمان التزام السائقين بالتعريفة الرسمية.

ودعا المحافظ المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر الخطوط الساخنة ووسائل التواصل المختلفة، منها الخطوط 2303693 – 055، 2314025 – 055، 2314004 – 055، الرقم 114، واتس آب المحافظة 01270664666، والبريد الإلكتروني shakwa@sharkia.gov.eg

، إضافة إلى الخط 16528 للبوابة الإلكترونية للشكاوى الحكومية الموحدة.