الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نفت جهات التحقيق ما تردد حول انتظار سيارة مجهولة لمساعدة المتهم في "جريمة المنشار" بالإسماعيلية لنقل جثمان المجني عليه، مؤكدة أن الرواية لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم نقل أجزاء الجثمان بنفسه مترجلاً على قدميه، مستخدمًا حقيبة مدرسية لوضع الأشلاء بعد تقطيع الجثمان داخل شقته بمنطقة المحطة الجديدة، ثم سار بها حتى منطقة كارفور للتخلص منها.

وأثبتت معاينة كاميرات المراقبة وتحليل مسار تحرك المتهم عدم وجود أي سيارة أو أشخاص آخرين شاركوه في عملية النقل، مؤكدة أنه تصرف بمفرده في كافة مراحل الجريمة، بدءًا من استدراج الضحية وحتى التخلص من الجثمان.

وتواصل جهات التحقيق جمع الأدلة واستكمال الفحوص والتحريات حول ملابسات الواقعة، التي هزت محافظة الإسماعيلية، بينما تواصل النيابة التحقيق مع أفراد أسرته لمعرفة مدى علمهم بالجريمة.

وقررت النيابة تجديد حبس والد المتهم ومالك محل هواتف محمولة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فيما تستمر جهودها لكشف جميع خيوط الجريمة وتحديد الدوافع الحقيقية وراء ارتكابها.

