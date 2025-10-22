السجن 3 سنوات لموظف زور توقيعات مسؤولين بديوان الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أصدرت محكمة جنايات أسيوط، اليوم الأربعاء، حكمها بالسجن لمدة 3 سنوات على أحد العاملين بديوان عام محافظة الوادي الجديد، في قضية تزوير توقيعات عدد من المسؤولين على أوراق رسمية، وهي الواقعة التي أحالتها المحافظة إلى النيابة العامة عقب اكتشافها.

وأكدت محافظة الوادي الجديد، في بيان رسمي، عدم التهاون مع أي حالات فساد أو تجاوز تتعلق بالمال العام أو الوظيفة العامة، مشددة على ضرورة تحري الدقة وتحمل المسؤولية الوظيفية بكل أمانة من قبل جميع العاملين بالقطاعات التنفيذية، بما يحقق الصالح العام وخدمة المواطنين.

وكان اللواء د. محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، قد أحال الموظف المذكور إلى النيابة العامة بعد ثبوت تورطه في تزوير توقيعات بعض المسؤولين بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن النيابة قررت حينها حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق، مؤكدًا أن المحافظة تتبنى سياسة صارمة في مواجهة الفساد، وإهدار المال العام، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الرقابية المختصة.