تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، جهود إزالة مخالفة جسيمة تمثلت في قطع وردم بالجسر الأيسر لترعة الإسماعيلية بنطاق مدينة شبرا الخيمة، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للحفاظ على المجاري المائية ومنع أي تعديات تؤثر على كفاءتها أو سلامتها.

وجرت المتابعة بإشراف المهندس محمود القوني، رئيس الإدارة المركزية للري بالقليوبية، حيث تبين أن المخالفة تقع عند الكيلو 3.700 حتى الكيلو 3.750 على البر الأيسر للترعة في زمام مسطرد – قسم ثان شبرا الخيمة – أمام مطلع كوبري السواح.

وتبيّن أن التعدي تمثل في قطع بطول 50 مترًا وعمق 1.5 متر بجسم الجسر، إلى جانب ردمٍ داخل المجرى المائي بعرض متر واحد على نفس المسافة، بما يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة الجسر والمجرى المائي.

وأكد المحافظ أن التعامل مع جميع أشكال التعديات على المجاري المائية وأملاك الدولة سيتم بكل حزم ودون تهاون، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتسببين في الواقعة، مشددًا على أن الحفاظ على كفاءة شبكة الري يمثل أولوية قصوى للمحافظة.

وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية بمديرية الري قامت بإعادة تأهيل الجسر وإرجاعه إلى حالته الأصلية لضمان انتظام تدفق المياه وعدم تأثر منظومة الري، مؤكدًا استمرار حملات الرصد والإزالة الفورية لأي مخالفات تمس الأمن المائي أو المرافق العامة.