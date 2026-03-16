أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن وحدة المصير الإنساني تقتضي التعايش السلمي لمواجهة التحديات وتحقيق السلام للجميع.

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وقال الرئيس: ومن هذا المنطلق؛ أكرر دعوتي لوقف التصعيد وحقن الدماء، وإدانة العدوان على الدول العربية الشقيقة، مع السعي إلى الانخراط في المفاوضات الجادة، لإنهاء كافة الصراعات الإقليمية.

حضر الاحتفالية، المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، والمستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

بروتوكول تعاون حكومي لتحسين خصائص الأسرة المصرية



