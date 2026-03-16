إعلان

السيسي يشاهد فيلمًا وثائقيًا عن "التجلي الأعظم" بسانت كاترين

كتب : محمد نصار

03:13 م 16/03/2026

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر عرض فيلم وثائقي بعنوان "التجلي الأعظم" من مدينة سانت كاترين، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من كبار المسؤولين.

وتناول الفيلم الوثائقي أبرز ملامح مشروع التجلي الأعظم الذي يتم تنفيذه في مدينة سانت كاترين، ويهدف إلى تطوير المنطقة وإبراز قيمتها الدينية والروحية والتاريخية، باعتبارها واحدة من أهم المواقع المقدسة في العالم.

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

حضر الاحتفالية، المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، والمستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

شئون عربية و دولية

أخبار مصر

مصراوى TV

أخبار و تقارير

أخبار و تقارير

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

