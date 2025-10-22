محافظ القليوبية يبحث تحويل 2000 طن قمامة يوميًا إلى 62 ميجاوات كهرباء

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا اليوم، لبحث تنفيذ مشروع استراتيجي ضخم يهدف إلى تحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة كهربائية، في خطوة طموحة تسعى من خلالها المحافظة إلى تحقيق الاستدامة البيئية ودعم توجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وفقًا لرؤية مصر 2030.



حضر الاجتماع، ممثلو إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال تدوير المخلفات وإنتاج الطاقة، إلى جانب المهندس حسام الدين إمام رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر، والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للمشروعات والاستثمار، والدكتور إيهاب سراج الدين السكرتير العام.



وخلال الاجتماع، استعرضت الشركة عرضها الفني لإنشاء محطة عملاقة لتوليد الكهرباء من المخلفات، بطاقة إنتاجية تصل إلى 62 ميجاوات/ساعة، من خلال معالجة نحو 2000 طن من القمامة يوميًا، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال ثلاث سنوات من بدء الأعمال.



وأكد المحافظ، أن المشروع يمثل نقلة نوعية للمحافظة، باعتباره يجمع بين الحل البيئي والاقتصادي، إذ يساهم في التخلص من تراكمات القمامة بشكل آمن ومستدام، وفي الوقت نفسه يضيف طاقة كهربائية جديدة سيتم ربط أكثر من 54 ميجاوات منها بالشبكة القومية فور اكتمال التنفيذ.



وأشار المهندس أيمن عطية، إلى أن المشروع سيخدم القطاع الصناعي بالمحافظة بشكل مباشر، خصوصًا مصانع المسابك التي تتطلب قدرات كهربائية عالية، موضحًا أن الطاقة المنتجة ستُسهم في رفع كفاءة المناطق الصناعية وتعزيز تنافسيتها على مستوى الجمهورية.



وأضاف المحافظ أن المشروع يأتي ضمن الجهود المبذولة للحد من التلوث البيئي وتقليل الاعتماد على المدافن الصحية، من خلال تحويل المخلفات إلى مصدر للطاقة النظيفة والمتجددة، بما يدعم توجه الدولة نحو تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.



واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على تقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات للشركات الجادة الراغبة في الاستثمار بهذا المجال الحيوي، مشيرًا إلى أن تحويل المخلفات إلى قيمة اقتصادية وبيئية مضافة يمثل أولوية قصوى للمحافظة، لما له من مردود مباشر على تحسين المظهر الحضاري وخلق فرص عمل جديدة لشباب القليوبية.