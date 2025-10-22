تأجيل محاكمة 5 متهمين بقتل شاب فى الخانكة

قررت محكمة جنايات بنها الدائرة الثالثة، تأجيل محاكمة 5 متهمين في قضية مقتل شاب، بعد استدراجه وإطلاق النار عليه في منطقة نائية بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، إلى جلسة اليوم الأول من دور شهر نوفمبر المقبل، وذلك للاستعداد وسماع المرافعة.



صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقي، وأمانة سر مينا عوض.



وتعود تفاصيل القضية رقم 47 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 81 لسنة 2024 حصر كلي شمال بنها، إلى اتهام كل من: سلامة ش. خ وشهرته “منصور”، 22 سنة، بائع خضار، وأحمد هـ. ن وشهرته “اللمبي” (هارب)، وباهر م. س وشهرته “الإسرائيلي”، 24 سنة، سائق توك توك، وغانم ج. س، 22 سنة، حداد، ومحمد ع. ح وشهرته “صدام”، 25 سنة، سائق، وجميعهم مقيمون بقرية الغريري التابعة لمركز شبين القناطر.



وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين في يوم 16 سبتمبر 2023 بدائرة مركز الخانكة، قتلوا المجني عليه محمد سلطان موسى سلطان عمدًا مع سبق الإصرار، بعد أن بيتوا النية وعقدوا العزم على التخلص منه على خلفية خلافات سابقة بينهم.



وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين أعدوا سلاحًا ناريًا “بندقية خرطوش” محشوة بالطلقات، واستدرجوا المجني عليه إلى مكان ناءٍ بعيد عن أعين الناس، وما أن ظفروا به حتى بادره المتهم الأول بإطلاق عيار ناري صوبه بقصد إزهاق روحه، مما أدى إلى وفاته في الحال متأثرًا بإصابته، وفق ما ورد في تقرير الصفة التشريحية، بينما شارك باقي المتهمين في الجريمة بتحريضهم ومساعدتهم له أثناء التنفيذ.



كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين قاموا بخطف المجني عليه بالتحايل، مستدرجين إياه إلى موقع الجريمة، لقطع الصلة بينه وبين ذويه تمهيدًا لقتله، كما حازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا غير مششخن “بندقية خرطوش” وذخائر “5 طلقات” دون ترخيص، بالمخالفة لأحكام القانون.