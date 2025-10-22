إعلان

محافظ الأقصر يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموسم السياحي الحالي

كتب : محمد محروس

01:09 م 22/10/2025
عقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعًا مع خبراء السياحة والآثار ومديري عدد من الفنادق والمرشدين السياحيين، وعدد من المستثمرين الزراعيين، وذلك لبحث سبل دعم وتنشيط السياحة بالمحافظة خلال الموسم الحالي.

حضر اللقاء الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والدكتور عبد الغفار وجدي مدير عام آثار الأقصر، ومحمد غزالي مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة.

واستمع محافظ الأقصر خلال الاجتماع إلى المقترحات والأفكار المقدمة من الحضور حول تطوير المنظومة السياحية والأثرية وتعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية والحضارية التي تزخر بها المحافظة، مؤكدًا حرصه على توحيد الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق موسم سياحي ناجح يليق بمكانة الأقصر كأكبر متحف مفتوح في العالم.

محافظ الأقصر الموسم السياحي المهندس عبد المطلب عمارة

